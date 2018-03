Strategischer Deal soll Kunden beider Unternehmen zu schnelleren Innovationen verhelfen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, hat eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet, nach der Wipros Geschäftsbereich gehostete Rechenzentrumsservices für 405 Millionen US-Dollar an Ensono veräußert wird, einen Anbieter hybrider IT-Dienste. Wipro wird durch die Übertragung von acht Rechenzentren und über 900 Mitarbeitern seines Geschäftsbereichs gehostete Rechenzentrumsservices an Ensono Wert schöpfen. Mit der Übernahme werden sich die geografische Präsenz und die globalen Dienstleistungskapazitäten von Ensono signifikant erweitern. Das Unternehmen kommt damit seiner Vision noch einen Schritt näher, die Kunden bei der Nutzung hybrider IT zur Transformation ihrer Unternehmen in globalem Maßstab zu unterstützen.

Wipro und Ensono haben außerdem einen langfristigen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, nach dem sie gemeinsam den Bedarf bei hybrider IT von Wipros neuen und bestehenden Firmenkunden bedienen werden. Im Rahmen des Vertrags wird Wipro eine strategische Investition in Höhe von 55 Millionen US-Dollar in das kombinierte Unternehmen von Ensono tätigen.

Wipro liefert seit über 25 Jahren umfassende IT-Management-Lösungen für große und mittelgroße Unternehmen und betreibt weltweit erstklassige Rechenzentren. Das Unternehmen verfügt über Expertise mit verschiedenen Rechnerumgebungen und Plattformen, darunter Mainframes, iSeries-, Unix-, Windows- und Linux-Server. Es bietet eine Reihe von Bereitstellungsmodellen an: von individuellen Lösungen, die in den Rechenzentren von Wipro bereitgestellt werden, bis hin zu Fernwartung und Cloud-Computing.

Der Geschäftsbereich gehostete Rechenzentrumsservices ist einer von dreien, die bei der Übernahme von Infocrossing Inc im Jahr 2007 Teil von Wipro wurden. Die anderen beiden Geschäftsbereiche Medicare- und Medicaid-Dienste im Bereich Krankenversicherungen und ERP-Implementierungsdienste wurden in andere Wipro-Geschäftsbereiche integriert und sind kein Teil dieser Veräußerung.

"Im Zuge unserer Übernahme einer Strategie mit Fokus auf Ausgaben in neueren digitalen Gebieten wird uns unsere strategische Investition und Partnerschaft mit Ensono in die Lage versetzen, uns weiterhin der Erfüllung des Bedarfs unserer Kunden bei gehosteten Rechenzentrumsservices zuzuwenden. Mit dieser Partnerschaft wird die Präsenz im Bereich weltweite Rechenzentren vergrößert und der verfügbare Talentpool erweitert. Das wird uns zu Skaleneffekten verhelfen und uns die Möglichkeit geben, besser als je zuvor End-to-End-Kapazitäten im Bereich Infrastruktur anzubieten", sagte Kiran Desai, Senior Vice President von Global Infrastructure Services bei Wipro Limited.

Ensono bietet hybride IT-Dienstleistungen von Cloud bis Mainframe an, mit denen die Kunden ihre Geschäfte digital transformieren können. Durch die Übernahme kann Ensono seine Größe verdoppeln, sein Kundenportfolio diversifizieren und seinen Jahresumsatz auf über 550 Millionen US-Dollar erhöhen. Außer einem wachsenden geografischen Profil und einer erweiterten Präsenz bei Rechenzentren wird Ensono über 260.000 MIPS und über 30.000 gehostete Server verwalten. Ob die Kunden nun das Potential der Cloud nutzen oder veraltete Technologien modernisieren wollen Ensono unterstützt sie weltweit und branchenübergreifend beim Umgang mit komplexen IT-Anforderungen.

"Dies ist für Ensono die dritte Übernahme in weniger als drei Jahren. Speziell durch diese Übernahme und die Partnerschaft mit Wipro erhöht sich unsere Fähigkeit, unser wachsendes Kundenportfolio zu skalieren und zu bedienen, erheblich. Wir vergrößern unsere geografische Präsenz durch die Erweiterung unseres Rechenzentrumsbetriebs in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA und etablieren zudem eine operative Präsenz in Indien", sagte Jeff VonDeylen, CEO von Ensono. "Dies sind strategische Schritte, die uns unserer Vision einen Schritt näher bringen, einer der anerkannten Marktführer im Bereich echte hybride IT zu werden und ein unermüdlicher Partner für unsere Kunden zu sein."

Die Übernahme ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen und sollte im Laufe des im Juni 2018 endenden Quartals abgeschlossen sein. Ensono ist ein Portfoliounternehmen von Charlesbank Capital Partners und M/C Partners. Jefferies LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von Ensono, und Credit Suisse Securities (USA) LLC fungierte als alleiniger Finanzberater von Wipro. Goodwin Procter LLP und Ropes Gray LLP fungierten bei dieser Transaktion als Rechtsberater von Ensono, und Hughes Hubbard und Reed LLP (für die USA) und DLA Piper (für Europa) waren Rechtsberater von Wipro.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potential von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 160.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende, neue Zukunft aufzubauen.

Über Ensono

Für Wirtschaftsführer, die große Komplexität verwalten müssen oder den Status Quo durchkreuzen wollen, liefert Ensono komplette Hybrid-IT-Services von Cloud bis Mainframe, die genau auf den Bedarf jedes Kunden zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie das Potential der Cloud nutzen oder veraltete Technologien modernisieren wollen Sie sind auf dem richtigen Weg für die Arbeit von heute und die Optimierung von morgen. Von ISG wurden wir als einer der besten 15 Sourcing-Anbieter benannt, und einige der erfolgreichsten Unternehmen der Welt bauen auf uns, damit wir sie dabei unterstützen, in ihrem Bereich Bestmögliches zu leisten. Ensono hat über 1.000 Partner in ganz Nordamerika und Europa und steht in der Liste der 100 Best Companies to Work For (100 beste Arbeitgeber) von The Sunday Times auf Platz 21. Unsere Büros befinden sich im Großraum Chicago. Mehr unter www.ensono.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potentielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

