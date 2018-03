DAX erlebt Achterbahnfahrt, Lufthansa & Volkswagen in Feierlaune

Der DAX erlebte am heutigen Donnerstag eine Achterbahnfahrt. Anfängliche Kursgewinne konnten zunächst nicht verteidigt werden, als jedoch die Wall Street positiv in den Tag ging, zeigten sich auch Anleger hierzulande etwas unbeschwerter.

Das war heute los. Trotz der zwischenzeitlichen Kursgewinne von mehr als 1 Prozent dürfte sich die Lage an den Börsen noch nicht gänzlich beruhigt haben. Zwar haben die Inflations- und Zinsängste abgenommen, dafür ist das Thema Handelskrieg immer noch nicht vom Tisch.

Das waren die Tops & Flops. Eine besonders gute Performance lieferten im DAX heute die Aktien von Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) ab. Beide Papiere legten in der Spitze rund 3 Prozent an Wert zu. Die Kranich-Airline feierte ihr bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. VW profitierte von guten Nachrichten bei der Tochter Audi und von einer starken Entwicklung der Absätze auf dem europäischen Automarkt.

