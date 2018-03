Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur deutsch-französischen Europapolitik:



Wir werden in den kommenden Wochen erleben, wie sich aus den Visionen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den Absprachen der hiesigen Koalitionäre eine gemeinsame Reformagenda herausbildet. Tragfähige Kompromisse zwischen Berlin und Paris sind Voraussetzung für eine Einigung in der gesamten Union. Anders als Macron hat Merkel noch nie Ideen präsentiert, die weit in die Zukunft weisen. Sie geht lieber die kleinen Schritte. Das ist per se nicht schlecht, hat aber den Nachteil, dass dem Handeln die strategische Dimension fehlt. Macron hielt vor sechs Monaten eine beeindruckende Grundsatzrede zu Europa an der Pariser Sorbonne. Merkel könnte ihm nacheifern und eine große Europa-Rede an der Berliner Humboldt-Universität halten. Zu Beginn ihrer vierten Kanzlerschaft wäre das eine echte Innovation.



