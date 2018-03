Fernsehmoderator Günther Jauch betreibt das Weingut von Othegraven. Nun verkauft er unter seinem eigenen Namen Wein bei Aldi. Er ist nicht der erste hochrangige Winzer, der die Nähe zum Discounter sucht - aber der prominenteste.

Er ist Moderator von "Wer wird Millionär?", Liebling der Deutschen, Produzent - und, seit er es von einer Verwandten erworben hat, auch Besitzer des Weinguts von Othegraven an der Mosel. Nun also "Promiwinzer". Das ist der Begriff für Menschen wie Franz Beckenbauer, Brad Pitt, Sting oder Francis Ford Coppola, die sich ein Weingut gekauft haben, weil sie es können. Günther Jauch verkauft von nun an unter seinem Namen Wein beim Discounter Aldi-Süd. Das Etikett ziert der hohe Stuhl, auf dem Jauch in seiner Quizsendung sitzt und die Kandidaten befragt.

Jauch schlägt damit eine Brücke, die so bislang kein Weinhersteller überschritten hat. Es gibt renommierte Winzer mit Sondereditionen für Discounter. Es gibt Prominente mit eigenen Weinen. Es gibt Weingüter mit Untermarken. Jauch ist alles in einem.

Für renommierte Winzer ist das Anbandeln mit den Discountern nicht ohne Gefahr. In Deutschland beträgt der Durchschnittspreis für eine Flasche Wein unter drei Euro. Den Gesamtmarkt dominieren Supermärkte - und eben Discounter. Der wein, der dort verkauft wird, ist önologisch geprüft von Dienstleistern wie dem Unternehmen des Sommeliers Markus del Monego (Aldi), der den Titel Master of Wine trägt. Oder bewertet von anderen Masters of Wine wie Michael Bampfield (Lidl) oder zum Teil ausgesucht von Master Sommeliers wie Frank Kämmer (Netto).

Und doch schwingt immer mit: Billig. Überproduktionen, die über den Lebensmitteleinzelhandel verklappt werden, Restbestände überforderter Großhändler, die sie lieber an Discounter weiterreichen, statt ewig darauf rumzusitzen. Unter Weinkennern rümpfen viele die Nase, wenn das Gespräch auf Wein vom Discounter kommt. Der Qualitätsanspruch der deutschen Winzer, vor allem jenen, die im Verband der Prädikatsweingüter (VDP) versammelt sind, und die damit verbundenen ...

