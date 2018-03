Der Siemens-Konzern managt auch Fonds. In die packten Manager gern mal Aktien von Konzerntöchtern. Doch diesmal, beim Börsengang der Gesundheitssparte Healthineers, sind die neuen Aktien tabu. Was diesmal anders ist.

Die Vorstände von Healthineers, der Medizintechniksparte von Siemens, legten zuletzt den Endspurt auf ihrer Werbetour ein. Bis 15. März hatten sie Zeit, Profianleger in Frankfurt, London oder New York zu überzeugen, Aktien zu zeichnen. Für den 16. März war der Börsengang von Healthineers in Frankfurt terminiert. Es ist der erste milliardenschwere Börsengang eines Siemens-Ablegers seit Osram 2013. Bis zu 4,65 Milliarden Euro sollten 15 Prozent der Healthineers-Aktien erlösen.

Eine naheliegende Adresse mussten die Healthineers-Vorstände dabei aussparen: den Otto-Hahn-Ring 6 in München-Neuperlach. Hier, in kastenförmig angeordneten weißen Büroblöcken, residiert auf dem Siemens-Campus eine kaum bekannte Konzernsparte: die Financial Services. Die Siemens-Geldmanager verwalten ein milliardenschweres Portfolio aus Aktien und Anleihen; für eigene Pensionsgelder sowie für Fonds von Profianlegern und Privatkunden. Allein Siemens Fonds Invest, der konzerneigene Vermögensverwalter, managt derzeit 855 Millionen Euro an privaten Anlegergeldern in neun Investmentfonds. Den ältesten, den Euroinvest ...

