Die Strategen der US-Investmentbank sehen in Aktien aus Schwellenländern die größten Anlagechancen. Sie führen mehrere Gründe an.

Aktien aus den Schwellenländern bieten die weltweit besten Anlagechancen, nachdem ihre Bewertung durch den Börsenrücksetzer im Februar günstiger geworden ist. Davon sind derzeit jedenfalls die Experten von Goldman Sachs Asset Management überzeugt.

Anders als in früheren Marktkorrekturen, als die Anlagemärkte der aufstrebenden Nationen große Abflüsse erlitten, haben Investoren diesmal ihre Bestände sogar aufgestockt. Das sagte jetzt Sheila Patel, Chefanlagestrategin der Vermögensverwaltungssparte der US-Investmentbank, dem Informationsdienst Bloomberg.

Bereits im vergangenen Monat hat sich diese Vorgehensweise bezahlt gemacht: Während Aktien aus den Schwellenländern im Schnitt um 3,1 Prozent zugelegt haben, erreichten Dividendenpapiere an der Wall Street nur ein Plus von 2,5 Prozent. "Es wäre schwierig, eine Zeit zu finden, in der man zuversichtlicher über den Stand der Dinge sein könnte", urteilt Patel. "Das bedeutet zwar nicht, dass wir entspannt sein sollten, denn es existieren Dinge, die einen nervös machen können - doch die betreffen eher die Struktur der Märkte."

Goldman Sachs Asset Management reiht sich damit ein in die Riege zahlreicher Wall-Street-Häuser wie J.P. Morgan, Voya Investment Management oder GMO, die bei ihren Kunden ebenfalls für Schwellenländer-Engagements werben. Und dass obwohl die Messlatten seit dem Frühjahr 2016 im Schnitt bereits um mehr als drei Viertel zugelegt haben.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der Ratingagentur Scope bewerten derzeit auch hierzulande die meisten Profis die Anlageperspektiven bei Aktien für die kommenden drei Jahre am positivsten für die Emerging Markets. Drei Viertel der 106 befragten institutionellen Investoren, die insgesamt 535 Milliarden Euro Anlagekapital verwalten, beurteilen die Perspektive als gut oder sehr gut.

