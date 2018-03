Delos Capital ("Delos"), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York, hat die Übernahme von Sage Metals Limited ("Sage" oder das "Unternehmen") bekannt gegeben.

Sage ist ein führender Hersteller von Spezialprodukten aus Metall, der die nordamerikanischen Elektrizitäts-, Energieversorger-, Industrie- und Drainage-Endmärkte bedient. Das Unternehmen wurde vor über 30 Jahren gegründet und hat seinen Sitz in Delhi, Indien.

Im Rahmen der Transaktion übernahm Delos Sage von dessen Gründern Vinod K. Agarwal und S.P. Agarwal und arbeitete mit einem der Besitzer, R. Krishnan, und einem neuen, in den USA ansässigen Management-Team zusammen. Delos beschaffte das Kapital für die Übernahme von Olympus Capital Asia Credit und SSG Capital Management.

"Delos freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Sage, die dem nächsten Stadium des Wachstums des Unternehmens zugutekommt", so Michael Rakiter, Partner at Delos Capital. "Sage ist seit langem als branchenbester Anbieter von kundenspezifischen Metallfertigungslösungen für führende OEMs bekannt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika stärken und für baldiges starkes Wachstum des Unternehmens sorgen wird."

R. Krishnan, Besitzer und neuer CEO von Sage, kommentierte: "Wir stehen am Anfang einer neuen und spannenden Phase der Unternehmensentwicklung. Im Laufe der Jahre haben die Förderer eine starke Organisation aufgebaut, die eine hervorragende Startrampe für einen weiteren Aufstieg des Unternehmens darstellt. Delos verfügt zusammen mit seinen Betriebspartnern über alle Elemente, die dafür sorgen, dass dieses Wachstum möglichst effektiv herbeigeführt wird."

Über Delos Capital

Delos Capital wurde 2013 gegründet und ist eine auf das untere Ende des mittleren Marktsegments ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft mit Spezialisierung auf Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Wachstumsinvestitionen.

