Liebe Leser,

B2Gold hat am Donnerstag die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Teilweise wurden die Zahlen zu Umsätzen, Produktion sowie Produktionskosten bereits vorher bekannt gegeben. Die Umsätze sind mit 638,7 Mio. US-Dollar (ohne die pre-commercial Umsätze in Fekola) unter der Erwartung der Analysten ausgefallen. Diese rechneten mit 678 Mio. Dollar. Damit wurde beim Umsatz ein Rückgang von 6,5 % verzeichnet, nach einem Plus von 23,28 % im Vorjahr.

Operativ wurden ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...