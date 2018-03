Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



INVICTUS MD STRATEGIES CORP. ("Invictus" oder das "Unternehmen") (TSXV: IMH) (OTC: IVITF) (FRA: 8IS1) gab heute bekannt, dass Rock'n'Roll-Legende und Marketing- und Branding-Innovator Gene Simmons, Mitgründer von KISS (die amerikanische Band mit den meisten goldenen Schallplatten aller Zeiten) ab sofort Chief Evangelist Officer bei Invictus ist.



Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Simmons in einer Reihe von Funktionen eine Führungsrolle einnehmen, wobei der Schwerpunkt darin besteht, das Unternehmen bei seiner Strategie für Öffentlichkeitsarbeit sowie einer möglichen Branding-Strategie für den Markt für den Freizeitkonsum von Cannabis zu unterstützen, der in Kanada 2018 voraussichtlich legalisiert werden soll.Zu seinen künftigen Aufgaben zählen Marketingberatung, Auftritte als Unternehmenssprecher in den Medien, öffentliche Auftritte sowie die Teilnahme an den alljährlichen Generalversammlungen und Investorentreffen des Unternehmens, um nur einige zu nennen.



"Gene Simmons ist ein Branding- und Merchandising-Genie und hat nicht nur eine der kultigsten Bands aller Zeiten gegründet, sondern auch Jahrzehnte damit zugebracht, erfolgreiche Marken in zahlreichen Branchen international bekannt zu machen", so Dan Kriznic, Chairman und CEO von Invictus. "Gene wird Marketinginitiativen leiten, die dabei helfen werden, die positiven Botschaften zu verbreiten, die bei Invictus im Mittelpunkt stehen, entsprechend der strengen Regelungen des Zugangs zu Cannabis für medizinische Zwecke der kanadischen Gesundheitsbehörde (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, ACMPR), des Lebens- und Arzneimittelgesetzes (Food and Drugs Act, FDA) und der Betäubungsmittelgesetze (Narcotic Control Regulations, NCR)", so Kriznic.



"Wertvorstellungen und Familie sind für mich sehr wichtig, und als ich zum ersten Mal mit Dan von Invictus gesprochen habe, war mir sofort klar, dass uns diese wesentlichen Bausteine des Lebens beiden sehr am Herzen liegen", sagte Gene. "Statt gleich über das Geschäftliche zu verhandeln, haben wir erst einmal über das geredet, was uns am wichtigsten ist."



Simmons war auch jenseits von Bühne und Plattenstudio extrem erfolgreich, aber allein seine Errungenschaften im Zusammenhang mit KISS sind für sich genommen erstaunlich genug: Die Band konnte mehr als 100 Millionen Alben verkaufen, erhielt mehr Goldene Schallplatten in den USA als jede andere Band, und das in allen Kategorien (RIAA); sie schuf ein Imperium für Merchandising/Lizenzen mit mehr als 2.500 Einzellizenzen, darunter für alle möglichen Artikel, von T-Shirts und Comicheften über Flipperautomaten und Kreditkarten bis hin zu Brotzeitdosen; und sie brach die Kassenrekorde, die zuvor von den Beatles oder Elvis aufgestellt worden waren.



Neben KISS hatte Simmons seine eigene Promi-Fernsehsendung "Gene Simmons Family Jewels", die acht Jahre lang lief, es auf 167 Episoden brachte und in 84 Ländern ausgestrahlt wurde - eine der am längsten laufenden Promi-Reality-TV-Show aller Zeiten. Er entdeckte Van Halen, managte die Plattenkarriere von Liza Minnelli und ist Gründungspartner der internationalen Restaurantkette Rock & Brews.



Simmons Errungenschaften im Marketing regten McClaren dazu an, ihn als Marken-Botschafter zu engagieren, und Indycar stellte ihn ein, um das Marketing zu übernehmen. Simmons hat ein Plattenlabel namens Simmons Records, ist ein verlegter Autor bei Simmons Books und kurz davor, sein neuestes Buch "27" zu veröffentlichen, der Nachfolger zu seinen vorherigen Bestsellern "Me, Inc." und "On Power", und auch Simmons Comics verzeichnet weiteres Wachstum. Zusätzlich gibt er seine eigene Zeitschrift "Tongue" heraus (Sterling-McFadden) und wird demnächst seine neueste Zeitschrift "iMOGU" auf den Markt bringen, die sich mit wichtigen Unternehmern beschäftigt. Simmons entwickelte und produzierte die Fernsehsendungen "My Dad The Rock Star", "Mr. Romance" und andere. Er hat auch mehr als drei Jahrzehnte lang in zahlreichen Spielfilmen und Fernsehsendungen mitgewirkt und ist aktuell Co-Produzent einer Reihe von Spielfilmen bei Arclight Films.



Simmons ist Partner der in New York ansässigen Beratungsfirma Family Office of Highmore Group Advisors, hat die Glocke in der Börse von New York und von Toronto geläutet und war Keynote-Redner beim NASDAQ. Außerdem hatte Gene Simmons seine eigene Briefmarke in den USA.



Eine seiner letzten Unternehmungen ist die Veröffentlichung einer Premium-Limonadenmarke names MoneyBag Sodas für die Supermärkte der 7-Eleven-Kette; seine Rocktournee zum 50. Jubiläum, "Gene Simmons: The Vault Experience", macht weiterhin rund um die Welt Station, und er wird demnächst seine Schuhmarke MoneyBag FootGear auf dem Markt bringen.



Vertragsbedingungen



Im Rahmen der Vertragsbedingungen übernimmt Invictus alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gene-Etics Strains Co. von Gene Simmons, und Simmons stellt die oben genannten Marketing- und Brandingleistungen bereit, für einen Kaufpreis von 2,5 Millionen USD, zahlbar in Bar, sowie die Ausstellung von 2.631.141 Stammaktien von Invictus, zahlbar am Tag der Unterzeichnung. Invictus und Simmons werden außerdem einen Vertrag über Managementleistungen und eine internationale Lizenzvereinbarung eingehen, für weitere 1.973.355 Stammaktien und eine zusätzliche Tranche von 1.973.355, die Simmons 240 Tage nach Vertragsabschluss bzw. am 2. Januar 2019 ausgestellt werden sollen.



Die Aktien werden zu einem vereinbarten Preis von 1,97 USD ausgestellt



Über Invictus MD Strategies Corp.



Invictus MD Strategies Corp. konzentriert sich auf zwei wesentliche Vertikalen innerhalb des Cannabis-Sektors in Kanada, nämlich die lizenzierten Produzenten gemäß ACMPR, mit 100 % Investition in Acreage Pharms Ltd. in West-Central Alberta und 50% Investition in AB Laboratories Inc. in der Nähe von Hamilton, Ontario, das eine Lizenz für Anbau und Verkauf laut ACMPR besitzt. Zusätzlich zu den ACMPR-Lizenzen verfügt das Unternehmen über 82,5 % Investition in Future Harvest Development Ltd., einen Produzenten von Dünger und Nährstoffen in Kelowna, British Columbia.



Warnhinweis bezüglich zukunftsbezogener Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne von anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen oder dem United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer denen, die historische Fakten beinhalten, einschließlich Aussagen zu Prognosen, Plänen, Zielen, Zeitplänen, Annahmen oder Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, darunter Invictus' erfolgreiche Verhandlung und der Abschluss der internationalen Lizenzvereinbarung und des Vertrags über Managementleistungen mit Gene, die Ausstellung der zweiten und dritten Tranche der Stammaktien des Unternehmens an Gene und die Legalisierung des Freizeitkonsums von Marihuana in Kanada im Jahr 2018, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, mit Wörtern wie z. B. "beabsichtigt" oder "erwartet" bzw. Varianten solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "einträfen". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Grundannahmen und Analysen, die vom Unternehmen vorgenommen wurde, sowie den Ansichten und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, darunter Invictus' erfolgreiche Verhandlung und Unterzeichnung der internationalen Lizenzvereinbarung und des Vertrags über Managementleistungen mit Gene, der Ausstellung der zweiten und dritten Tranche von Aktien des Unternehmens an Gene sowie die Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis in Kanada im Jahr 2018. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Niveau an Aktivität, Leistung oder Ergebnissen des Unternehmens beträchtlich von denen abweichen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, sind unter anderem, aber nicht ausschließlich, ein Scheitern der Verhandlung und Unterzeichnung der internationalen Vertriebsvereinbarung und des Vertrags über Managementleistungen mit Gene, das Scheitern der Ausstellung der zweiten und dritten Tranche der Stammaktien des Unternehmens an Gene sowie die Möglichkeit, dass die Legalisierung des Freizeitkonsums von Marihuana in Kanada überhaupt nicht oder nicht erwartungsgemäß eintrifft. Obgleich die Unternehmensleitung sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse beträchtlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen enthaltenen abweichen, könnten andere Faktoren vorliegen, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so eintreffen, wie erwartet, vermutet oder beabsichtigt. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass derartige Erklärungen tatsächlich zutreffen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in derartigen Aussagen antizipiert wurden. Dementsprechend sollten die Leser den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Die Leser sollten sich darüber im Klaren sein, dass die betreffenden Informationen für andere Zwecke ungeeignet sein könnten. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder finanziellen Prognosen zu aktualisieren, außer wo anwendbare Wertpapiergesetze dies verlangen. Es gelten die Safe-Harbor-Prinzipien.



