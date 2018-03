Die USA belegen 19 Russen mit Sanktionen. Unter ihnen ist auch Wladimir Putins Lieblingsgastwirt. Dennoch lassen die westlichen Attacken den Kremlchef kalt.

Die Sanktionsspirale dreht sich mit neuer Geschwindigkeit: Nur wenige Tage vor der russischen Präsidentenwahl haben nach Großbritannien auch die USA neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Während London seine Maßnahmen mit der mutmaßlichen Beteiligung Moskaus an dem Giftgasanschlag in Salisbury auf einen ehemaligen russischen Agenten begründet, will Washington Moskaus lange Hand im US-Wahlkampf bestrafen.

Auch wenn es sich um die größte Ausweisungsaktion der Briten seit Ende des Kalten Kriegs handelt und der Sanktionskatalog der Amerikaner länger und länger wird: Akut treffen die westlichen Strafmaßnahmen die russische Führung nicht.

Die Ausweisung von Diplomaten ist inzwischen Routine für Moskau, Konten oder Immobilien haben die Offiziere des russischen Armeegeheimdienstes GRU in den USA ohnehin nicht.

Wladimir Putin muss auch nicht befürchten, dass der Druck aus dem Westen die Wähler verschreckt. Im Gegenteil: In so einer Situation dürfte die Mobilisierung seiner Stammwählerschaft noch besser gelingen.

Seit Jahren schwören die staatlichen Medien das Volk darauf ein, dass der Westen einen unerklärten Krieg gegen Russland führt. Das Wort "Provokation" dominiert nun die russischen Schlagzeilen. In dieser Situation werden sich konservativ-nationalistische Kreise, auf die sich Putin stützt, erst recht um den Oberbefehlshaber scharen.

Putin müsste eher Konsequenzen ...

