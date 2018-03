Liebe Leser,

das war mal wirklich ein großer Deal. Überall in den Medien wurde über die Übernahme von Innogy berichtet. Die beiden größten Energiekonzerne Deutschlands, E.ON und RWE, teilen den Energiemarkt neu untereinander auf. Sollte dieses Geschäft tatsächlich zustande kommen, würde Innogy mehr oder weniger vom Markt verschwinden und der Energiemarkt würde komplett umgekrempelt werden. Auch auf Kosten vieler Mitarbeiter. So kündigte E.ON-Chef Teyssen bereits an, dass wahrscheinlich ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...