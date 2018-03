Zürich - Bei den Swisscanto (LU) Portfolio Funds erfolgt eine Neuausrichtung, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Rahmen des Anlageprozesses bei den Mischfonds-Produkten wird ab dem 16. März der Responsible-Ansatz von Swisscanto Invest angewendet. Dieser verantwortungsbewusste Ansatz schließt die aus Nachhaltigkeitssicht 20 Prozent schlechtesten Unternehmen pro Sektor und Region aus. "Damit erhalten unsere traditionellen Multi-Asset-Fonds eine nachhaltige Note, die ein unverändertes Risiko- /Rendite-Profil ermöglichen. Die fünf Anlagestrategien orientieren sich dazu an bestehenden Konzepten unserer Muttergesellschaft, der Zürcher Kantonalbank. Dies erfordert eine Anpassung der Benchmarks wie auch der Asset Allocation-Bandbreiten. Die wesentlichste Änderung erfahren die Teilfonds, die bis dato eine reine Renten- und eine reine Aktienstrategie aufwiesen. Diese sehen künftig auch eine Beimischung von Aktien respektive festverzinslichen Anlagen vor", sagt Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A.

