Angetrieben von Kurszuwächsen an der Wall Street hat auch der DAX am Donnerstag zulegen können. Der Leitindex stieg um 0,88 Prozent auf einen Stand von 12.345,56 Punkten. Damit setzte sich die am Vortag begonnene Erholung fort. Somit folgte der DAX mit Blick auf das Wochenhoch vor allem zum Start der Wall Street einer kleinen Party in den USA. Denn nach drei verlustreichen Tagen stieg der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...