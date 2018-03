Die Betonung liegt auf wann. Der Squeeze out der zittrigen Hände ist ein Prozess und kein Moment. Hier eine Vorstellung, was passiert. Mir geht es aus aktuellem Anlaß in diesem Blog darum, ein Gefühl dafür zu vermitteln, was wir nun auf der Zeitachse zu erwarten haben. 3 bis 4 Tage nochmal heftig runter, ein finaler Sell out und dann ist alles vorbei und es geht wieder hoch, nein, so einfach ist das nicht. Aber es ist einfacher die Ungeduld auf klasse Kaufkurse zu ertragen, wenn man die Ungeduld ...

