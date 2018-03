Für Borussia Dortmund ist die Europa League zu Ende. Der BVB spielte am Donnerstagabend in Salzburg 0:0 - das Achtelfinal-Hinspiel war in Dortmund 1:2 verloren gegangen.

Die Salzburger hatten von Anfang an eine perfekte Torchance nach der anderen und Dortmund konnte nur von Glück reden, dass keine Treffer fielen. Selbst bekam der BVB kaum etwas auf die Reihe. Das Salzburger Stadion war erstmals seit Jahren ausverkauft.