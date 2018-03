Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) -



Dieses Wochenende, 16. und 17. März 2018, geht es um Jackpots von insgesamt mehr als $2,1 Milliarden - mit der Chance, sich in die Liste der Mega-Reichen einzutragen.



Diese enorme Gewinnsumme klingt fast zu schön, um wahr zu sein, doch Lotto247.com (https://www.lotto247.com/en/play/powerball.html) kann diese bestätigen. Der offizielle US Powerball (https://www.powerball.com/)-Jackpot steht bei $455 Millionen, der offizielle Mega Millions (http://www.megamillions.com/)-Jackpot lautet $345 Millionen, und die exklusiven Lotto247-Jackpots der Mega Millions Max (http://megamillionsmax.com/) und SuperEna Max (http://www.superenamax.com/)-Superziehung belaufen sich auf $703 Millionen und EUR514 Millionen!



Die meisten von uns arbeiten ein Leben lang, ohne auch nur annähernd Millionär zu werden, erst recht kein Milliardär. Doch nach der jüngsten jährlichen Studie des Forbes (https://www.forbes.com)-Magazins zu Reichtum und Vermögen gibt es weltweit insgesamt 2208 Dollar-Milliardäre. Mit einem Gewinn dieser Jackpots am Wochenende wäre man über Nacht einer der 1157. reichste Mensch der Erde!



Paul Robinson, Marketing-Leiter von Lotto247.com, freut sich verständlicherweise schon: "Die Jackpotanstiege und Sonderziehungen machen das kommende Wochenende zu einem der jackpotreichsten aller Zeiten. Die Gewinnmöglichkeiten sind unglaublich. Wir wissen nur nicht, wie lange diese Entwicklung noch anhält!"



Wenn es einen schnellen Weg zum Erfolg gibt, dann könnte es dieses Wochenende genau dieser für jemnaden sein.



OTS: Lotto247 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129943 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129943.rss2



Pressekontakt: Jane Campbell press@lotto247.com +27 21 4222884