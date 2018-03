Freiburg (ots) - Als vermeintliches Unschuldslamm selbst mangelnde Aufklärung zu beklagen und zugleich die Gegenseite mit Vorwürfen zu überziehen - auch das ist längst russischer Politik-Standard. Aktuell fällt wohl die Forderung nach einer Probe des Nervengifts zur Untersuchung durch Russland in diese Kategorie. Sicher ist: Die Prüfung durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen verspräche mehr Objektivität. Sicher ist allerdings auch: Selbst ein plausibler Prüfnachweis änderte nichts an der geostrategischen Grundkonstellation: Zwischen einem auseinanderdriftenden Westen und dem Restreich eines auseinandergefallenen Ostens droht der neue alte Kalte Krieg. Die Politik wird im europäischen Verbund alle Kraft und Vernunft aufbringen müssen, um ihm Einhalt zu bieten.http://mehr.bz/khsl63



