LONDON (Großbritannien, 15. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- RFA (Richard Fleischman & Associates), ein Anbieter von verwalteten IT-Dienstleistungen der nächsten Generation für die Finanzindustrie, hat vor kurzem Richard Muckle zum Leiter der Abteilung für Kundenentwicklung in der EMEA-Zentrale von RFA ernannt.

In seiner Funktion wird Herr Muckle die europäischen Märkte von RFA zusammen mit dem wachsenden EMEA-Team von RFA verwalten und leiten. Herr Muckle wird Kunden beraten und unterstützen, um sicherzustellen, dass sie ihre Visionen umsetzen und geplante Ergebnisse realisieren können.

"Herr Muckle ist ein versierter Fachmann mit umfassenden Erfahrungen auf diesem Markt - er weiß mit Kunden umzugehen und kann sie bestmöglich dabei unterstützen, ihre Unternehmen abzusichern und mit fortschreitendem Unternehmenswachstum Skalierungen zu implementieren", sagte George Ralph, Managing Director von RFA EMEA.

Herr Muckle hat über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und war bereits in Großbritannien, Europa, Asien, New York und auf den Kaimaninseln tätig. Vor seiner Tätigkeit für RFA war Richard Muckle globaler COO einer privaten Vermögensverwaltung in London, Luxemburg und New York mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde EUR. Herr Muckle hatte in den letzten 17 Jahren mehrere leitende Führungspositionen inne - die meisten davon bei Starthilfefonds. Darüber hinaus war er in der Fintech-Branche als Berater tätig.

Herr Muckle war in der Investmentbankingbranche bei Lehman Brothers als Chefanalyst im Prime-Brokerage-Team für festverzinsliche Papiere und Derivate tätig und hat darüber hinaus auch das Middle Office für exotische Derivate von Greenwich NatWest geleitet. Er verfügt weiterhin über Erfahrung in der Verwaltung von Hedgefonds und Unternehmensberatung für Vermögensverwalter.

Über RFA (Richard Fleischman & Associates)

Seit fast 30 Jahren ist RFA der Technologiepartner des Vertrauens für über 600 Kunden weltweit. RFA bietet ein vollständiges Angebot von Technologielösungen und verfügt über Rechenzentren auf der ganzen Welt, um die Anforderungen der gesamten Finanzbranche an IT und Technologie zu erfüllen. RFA verfügt über die Expertise, die branchenspezifischen Bedürfnisse unserer Kunden mit einem bewährten Kundendienstmodell zu erfüllen, unabhängig davon, ob es sich um Vor-Ort- oder cloudbasierte Lösungen, Telefonie, Datensysteme, vollständig verwaltete IT oder Projektmanagement handelt. Der Hauptsitz von RFA befindet sich in New York City. Das Unternehmen verfügt über Zweigstellen in Westchester, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, Kalifornien und eine EMEA-Zentrale in London.

Kontakt:

Thuy Huynh

Marketing

thuynh@rfa.com (mailto:thuynh@rfa.com)

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70e257bc-7162-424a-a9da-c8f7c34f6cb6 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70e257bc-7162-424a-a9da-c8f7c34f6cb6)

