US-Bundesstaat New York wird ein Knotenpunkt für Bitcoin-Mining mit billiger Wasserkraftenergie, die einen Goldrausch des 21. Jahrhunderts antreibt

Die virtuelle Währung Ormeus Coin nutzt erneuerbare Energie von einem Wasserkraftwerk unweit der Niagara-Fälle an der US-amerikanisch-kanadischen Grenze, um eine neue industrielle Krypto-Mining-Anlage im Wert von vielen Millionen US-Dollar zu betreiben.

Ormeus hat sich mit Kommunalbehörden und dem Moses-Saunders Power Dam zusammengeschlossen einem gewaltigen Staudammprojekt, das sich über mehr als 30 Meilen durch das Tal des Lorenzstroms zieht.

Der Staudamm hat 32 Turbinengeneratoren, die gleichmäßig zu beiden Seiten der Grenze verteilt sind. Auf der kanadischen Seite werden 1.045 Megawatt und auf der amerikanischen Seite ab Massena im US-Bundesstaat New York 912 Megawatt Strom erzeugt.

Die ausgedehnten Mining-Anlagen von Ormeus Coin im Wert von 250 Millionen US-Dollar im Midwesten und US-Bundesstaat New York nutzen vielfältige Technologien, darunter künstliche Intelligenz und maßgeschneiderte Algorithmen, die Datenzentren den Betrieb mit maximaler Effizienz ermöglichen und damit die Gewinne auf fast 7 Millionen US-Dollar im Monat steigern.

Die billige Energie vom Staudamm gibt Ormeus jedoch den ultimativen Mining-Vorteil mit einigen der niedrigsten Strompreise in Nordamerika und extrem niedrigen oder keinen Energieverteilungskosten.

"Das Wasserkraftwerk bietet kostengünstigen Strom unter einem gesetzlich genehmigten Programm namens Preservation Power, das Arbeitsplätze in der Umgebung von Massena im US-Bundesstaat New York schützt und fördert", so ein Sprecher für Ormeus Coin.

"Nach dem Gesetz können Erlöse aus dem Verkauf bestimmter Wasserkraftwerksblöcke der wirtschaftlichen Entwicklung im St. Lawrence County zugeführt werden.

Ormeus Coin stellt derzeit, wie versprochen, neue Arbeitsplätze in der Gegend zur Verfügung, und zwar in einer unserer neuen Mining-Anlagen in der Nähe", sagte der Sprecher für Ormeus Coin.

Kryptowährung-Miner folgen dem Beispiel von Ormeus Coin und verlegen ihre Anlagen in das St. Lawrence County im US-Bundesstaat New York, das jetzt als "Silicon Valley für Krypto-Mining" bezeichnet wird.

Ormeus schloss im letzten August einen Pachtvertrag für ein Mining-Center mit einer Fläche von 15.000 Quadratfuß (ca. 1350 qm) im nördlichen New York ab und der Betrieb erzielt bereits Gewinne, da Bitcoin sich um die 10.000-US-Dollarmarke stabilisiert.

Ormeus Coin wird seine neue Kryptowährungsgeldbörse voraussichtlich in Kürze herausgeben und weitere Meldungen darüber, dass die Coin in die größten Kryptobörsen aufgenommen wird, sind demnächst zu erwarten.

Weitere Informationen über Ormeus Coin, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, erhalten Sie unter www.ormeuscoin.com.

