Die US-Justiz gibt sich hart gegenüber Mitarbeitern deutscher Unternehmen, wie Fälle von Siemens und VW zeigen. Auch dann, wenn sie geständig sind.

Seit fast 17 Jahren arbeitet Eberhard Reichert nicht mehr bei Siemens, sechs Jahre lang versteckte er sich vor der amerikanischen Justiz. Doch im vergangenen September verhaftete ihn die Polizei in Kroatien und lieferte ihn an die USA aus.

Dort wirft ihm die Staatsanwaltschaft in New York vor, zusammen mit sieben anderen Top-Managern von Siemens mit insgesamt 100 Millionen Dollar argentinische Behörden geschmiert zu haben. Ihr Ziel war demnach, an einen lukrativen Auftrag im Wert von insgesamt einer Milliarde Dollar zu kommen: das Anfertigen von Identifikationskarten für die Bürger.

Reichert hatte fast vier Jahrzehnte beim deutschen Mischkonzern gearbeitet, leitete den IT-Dienstleister Siemens Business Services mit Sitz in München. Bereits 2015 bekannte sich der ehemalige Finanzvorstand der Gruppe, Andres Truppel, für schuldig.

Reichert bekannte sich dazu, zwischen 1996 und 2001 getürkte Rechnungen und Verträge angefertigt zu haben, um von Siemens das Geld für die Bestechungen zu bekommen. Das scheint sich im Jahr 1998 ausgezahlt zu haben, als das deutsche Unternehmen den Zuschlag erhielt. "Ich wusste, dass ...

