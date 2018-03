"Mannheimer Morgen" zu Flüchtlingsabkommen:

"Während Deutschland und die Türkei von dem Abkommen unterschiedlich profitieren, gibt es auch Verlierer. In erster Linie die Flüchtlinge selbst, denen das Mittelmeer den Tod bringen kann, weil ihnen die legalen Wege versperrt sind. Oder sie bleiben zurück in den Kriegsgebieten ohne Aussicht auf ein besseres Los. Der Pakt mit Erdogan geht auch auf Kosten jener Staaten an den EU-Außengrenzen, die die Flüchtlinge zuerst aufnehmen müssen. Also Griechenland und Italien. Die Zustände in den Flüchtlingscamps sind unerträglich, das kümmert aber die meisten Partner in der EU wenig. Sie beteiligen sich nicht einmal an den Kosten."/yyzz/DP/edh

