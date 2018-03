Angesichts der Bärenstimmung an deutschen Börsen sollten Anleger den Blick nach Japan wagen, schreibt der Investmentexperte Christophe Braun. Er sieht die Gewinnaussichten japanischer Unternehmen positiv.

Japans riesiger Aktienmarkt sollte einen genaueren Blick wert sein. Verglichen mit allen anderen wichtigen Börsenplätzen konnten die dort notierenden Unternehmen im vergangenen Jahr das größte Plus beim Gewinnwachstum erzielen. Das zeigt, dass Japan noch immer attraktiv ist. Zugleich ist der japanische Aktienmarkt weiterhin günstig bewertet. Verglichen mit den Bilanzwerten der Unternehmen liegen deren Kurse nahe dem Niveau nach der globalen Finanzkrise und dem auch für die Wirtschaft verheerenden Tsunami im Osten Japans im Jahr 2011.

Gleichzeitig besitzen japanische Aktien im Verhältnis zu anderen Märkten ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, wobei die Gewinnrendite des japanischen Aktienmarktes im Gegensatz zur Rendite japanischer Staatsanleihen gestiegen ist. Das Verhältnis von Kursen zu Gewinnen der Unternehmen ist ein Richtwert dafür, wie lang es dauert, die Investition in eine Aktie durch ausschüttungsfähige Gewinne wieder hereinzuholen.

Ein weiterer positiver Faktor: Das Gewinnwachstum in Japan wird zunehmend von inländisch orientierten Unternehmen getrieben. Beispiele für Unternehmen, die sich auf den lokalen Konsum konzentrieren sind Seibu Holdings und East Japan Railway. Beide agieren in der Transport- und Logistikbranche und profitieren vor allem von den vielen Touristen in Japan. Aber auch der Markenhersteller und Einzelhändler MUJI, sowie das Süßwaren-Unternehmen Meiji erfreuen sich am Aufschwung der japanischen Wirtschaft und der langersehnten lokalen Nachfrage.

Somit dürfte der wichtige Aktienindex ...

