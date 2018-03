Düsseldorf (ots) - Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Michael Groschek will den Landesparteitag vorziehen. Nach Informationen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) soll dies dem Landesvorstand heute vorgeschlagen werden. Als wahrscheinlich gilt ein Termin kurz vor der Sommerpause, Ende Juni oder Anfang Juli. Bisher sollte der Parteitag der NRW-Sozialdemokraten Ende September stattfinden. Das Gremium muss dem Vorschlag allerdings zustimmen. Die personelle Erneuerung an der Spitze der NRW-SPD könnte damit früher als geplant in Fahrt kommen. Der frühere NRW-Verkehrsminister Groschek lässt bisher offen, ob er noch einmal als Parteichef antreten wird. Der 61-Jährige ist bis zum nächsten Parteitag gewählt. Zu den Informationen wollte sich ein Sprecher nicht äußern.



