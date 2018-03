Der amerikanische Hersteller von Haushaltsgeräten, Lifetime Brands (ISIN: US53222Q1031, NASDAQ: LCUT), wird eine vierteljährliche Dividende von 0,0425 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Mai 2018 (Record date: 1. Mai 2018). Der Konzern aus Garden City, im US-Bundesstaat New York, zahlt somit auf das gesamte Jahr gerechnet 0,17 US-Dollar an die Investoren. Beim aktuellen Börsenkurs von 12,70 US-Dollar (Stand: 15. März 2018) ...

