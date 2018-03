Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAX-KONZERNE - Die US-Steuerreform hat den Gesamtgewinn der DAX-Konzerne um gut 7 Milliarden Euro erhöht. Das geht aus Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY hervor. Das Geschenk aus den USA trug wesentlich dazu bei, dass die Börsenschwergewichte ihren Überschuss von 2016 auf 2017 insgesamt fast verdoppeln konnten - von 50,9 auf 98,4 Milliarden Euro. Den größten Teil zum Gewinnanstieg beigetragen hat der Energieriese Eon. (Frankfurter Rundschau)

US-ZÖLLE - Die EU-Kommission glaubt offenbar nicht mehr an ein Einlenken des amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Handelskonflikt. Sie rechnet sich zudem kaum Chancen mit einer Klage vor der Welthandelsorganisation (WTO) aus. Das geht aus einem internen Papier des EU-Ministerrats hervor. Die EU-Kommission habe die Mitgliedstaaten vor "überzogenem Optimismus" gewarnt, eine Ausnahme von den Trumpschen Zöllen auf Stahl und Aluminium zu erwirken, heißt es darin. (FAZ S. 1, 19, 22)

FORSCHUNGSFÖRDERUNG - Die USA ist nach Sicht des Industrieverbands BDI durch die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump wettbewerbsfähiger geworden - Deutschland falle demnach zurück. Der neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sollte dies zum Anlass nehmen, ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag zügig umzusetzen: die steuerliche Forschungsförderung. Union und SPD wollen demnach "forschende kleine und mittelgroße Unternehmen insbesondere bei Personal- und Auftragskosten steuerlich fördern". Der BDI hat dazu ein entsprechendes Konzept erarbeitet. (HB S. 11)

RENTENKASSE - Die gesetzliche Rentenversicherung hat im vergangenen Jahr ein Plus von 300 Millionen Euro erwirtschaftet. Das wurde in Kreisen der Rentenversicherung bestätigt. Demnach beliefen sich die Einnahmen im vergangenen Jahr auf 293,5 Milliarden Euro, die Ausgaben auf 293,2 Milliarden Euro. Die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage war demnach zum Jahresende 2017 bei 1,61 Monatsausgaben gestiegen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

PRIVATINSOLVENZEN - Die Zahl der Privatpleiten in Deutschland ist weiter rückläufig. Im Jahr 2017 mussten sich 94.079 Personen zahlungsunfähig melden - so wenige wie seit 2004 nicht mehr und 6,8 Prozent weniger als 2016. Das geht aus einer Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel hervor. (Funke Mediengruppe)

BAYERN - Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zentrale Ziele seines Regierungsprogramms skizziert. Im Interview sagte er, die Lebensqualität vor allem in den Wachstumsregionen durch den Bau von mehr Wohnungen verbessern zu wollen. Sein Amtsverständnis beschrieb er so: "Ich werde mich einerseits als Manager Bayerns verstehen, aber auch als Kümmerer." Seine Grundphilosophie heiße "Bayern plus": Wenn der Bund etwas beschließe, "legen wir noch eine Schippe drauf". (SZ S. 28)

UNIONSFRAKTION - Die Unionsfraktion im Bundestag baut ihre Führung um. Neue stellvertretende Vorsitzende werden der ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe und der Vorsitzende der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU, der Merkel-Kritiker Carsten Linnemann. Dies ist das Ergebnis der so genannten Teppichhändlerrunde, auf der die einflussreichen Landesgruppenchefs in der Fraktion traditionell nach der Regierungsbildung wichtige Posten vergaben. (Welt S. 4)

EUROZONE - Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra hat vor einem überstürzten Vorgehen bei der Weiterentwicklung der Währungsunion gewarnt. "Geschwindigkeit ist nur die zweite Priorität", sagte Hoekstra in einem Interview mit dem Handelsblatt. Es wäre zwar "großartig", wenn die Euro-Staaten bis Juni eine Einigung hinbekommen würden. "Aber es ist sehr viel wichtiger, dass wir das Richtige tun - und nicht, dass wir etwas schnell tun", betonte Hoekstra. Er fügte hinzu: "Ich glaube, in Berlin sieht man das ähnlich." (HB S. 10)

RUSSLAND - Vor dem Hintergrund des Vorgehens Russlands im Syrien-Konflikt und nach den Gift-Attacken von London hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen politisch motivierten Boykott der Fußball-WM in Russland ausgesprochen. Seehofer sagte: "Politische Probleme muss die Politik lösen und nicht der Sport." Zudem sagte der neue Bundesinnenminister, er halte den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" für falsch. "Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt." (Bild-Zeitung)

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - Der Fiskus profitiert jedes Jahr von hohen gesetzlichen Zinsen auf Steuernachzahlungen. Jetzt sieht sich das Bundesverfassungsgericht die Sache an. Die Richter haben Stellungnahmen vom DIHK und BDI eingeholt. (FAZ S. 25)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2018 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.