Oberägeri - Die Schweizerische Stiftung für den Doron Preis würdigt am 22. März 2018 in Zug zwei Preisträger für ihr wissenschaftliches und gesellschaftliches Engagement. Prof. Dr. Jürg Leuthold wird für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Photonik und der Kommunikationstechnologien geehrt. Prof. em. Dr. Margrit Stamm erhält die Auszeichnung für ihre Pionierarbeit im Bereich der Pädagogischen Psychologie und der Erziehungswissenschaft. Die Doron Preise sind mit je 100'000 Schweizer Franken dotiert.

Professor Dr. Jürg Leuthold: Herausragender Forscher und Vermittler der Kommunikationstechnologien der Zukunft

Prof. Dr. Jürg Leuthold forscht und lehrt an der ETH Zürich auf dem Gebiet der Photonik und der Kommunikationstechnologien. Er war und ist massgeblich an der Weiterentwicklung der Internetinfrastruktur beteiligt. Mit seinen Forschungen hatte er entscheidenden Anteil an der Entwicklung neuer Übertragungskonzepte, die die Datenübertragung über das Internet massgeblich beschleunigt haben.

Er setzt sich für eine nachhaltige Forschung ein, die sich den gesellschaftlich relevanten Problemen der Kommunikationsindustrie annimmt. So ist er eine der treibenden Kräfte für die Entwicklung einer neuen, nachhaltigen und energieeffizienteren Fabrikationsplattform für Komponenten der Kommunikationsindustrie. Im Weiteren hat er anhand neuer mobiler Kommunikationskonzepte aufgezeigt, wie in Zukunft die mobile Kommunikation mit grösserer Bandbreite und weniger Strahlenbelastung möglich sein wird.

Zwischen 1986 und 1991 studierte Jürg Leuthold Physik an der ETH Zürich. 1998 schloss er seine Dissertation am Institut für Quantenelektronik ab. Nach verschiedenen beruflichen Stationen in den USA und in Deutschland kehrte er 2013 zurück in die Schweiz, nachdem er zum Leiter des Instituts für elektromagnetische Felder an der ETH Zürich ernannt worden war.

Jürg Leuthold ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher, institutioneller und gemeinnütziger ...

