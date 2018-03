Moneycab.com: Herr Steiner, ein schneereicher Winter 2017/18 neigt sich langsam dem Ende zu. Wie haben sich die klimatischen Bedingungen auf die Logiernächte in Pontresina ausgewirkt?

Jan Steiner: Dank dem frühen und schneereichen Wintereinbruch sind die Logiernächte-Zahlen von November 2017 bis Januar 2018 sehr erfreulich ausgefallen. Im Vergleich zum selben Zeitraum letzten Jahres verzeichneten wir 2018 ein Logiernächte-Plus von rund 1.3 Prozent. Schlussendlich machen wir die Abrechnung jedoch erst nach Ostern. Nun hoffen wir auf schöne und warme Ostertage.

Pontresina ist bekannt als Destination mit sehr vielen Schweizer Gästen. Welchen Einfluss hatte der stärkere Euro auf die Anzahl ausländischer Gäste?

Ich denke, dass der stärkere Euro sicherlich positive Auswirkungen für uns hat. Dies sieht man beispielsweise daran, dass im Zeitraum November bis Januar 22 Prozent mehr französische und 11 Prozent mehr italienische Gäste als im Vorjahr ihre Ferien in Pontresina verbracht haben. Zum markanten Anstieg der italienischen Gäste muss man noch erwähnen, dass das italienisch geführte Hotel Schloss Family & Spa mit einem neuen Betreiber wiedereröffnet werden konnte, nachdem es im Frühjahr 2016 schliessen musste.

Ein Höhepunkt, der Engadin Skimarathon am 11. März, steht noch bevor. Könnte es für Pontresina sogar ein Rekordwinter werden?

Für eine konkrete Aussage ist es noch zu früh. Aber ich bin zuversichtlich, dass es ein erfolgreicher Winter werden wird. Sicherlich auch dank dem ausgebuchten Engadin Skimarathon mit 14'200 Teilnehmern.

Pontresina hat keinen direkten Anschluss an ein grosses Skigebiet, gilt dafür als Langlaufparadies. Hat sich der in den letzten Jahren beobachtete Langlauf-Boom akzentuiert in diesem Winter?

Ja, Pontresina setzt auch weiterhin gezielt auf Langlauf. Dies ist im Winter klar die Kernkompetenz in Pontresina. Weiter ist sicherlich auch unsere starke Hotellerie ein wichtiges Aushängeschild. Die nahe gelegenen Skigebiete Diavolezza/Lagalb und Corviglia dürfen jedoch nicht vergessen gehen. Denn auch das Skifahren ist für unser Dorf essenziell.

Was unterscheidet Pontresina von anderen alpinen Ferienorten?

Pontresina verfügt über eine starke Beherbergungs-Infrastruktur. Vom hochklassigen Campingplatz über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...