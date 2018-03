The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA RLE1 XFRA DE000A19WVN8 R-LOGITECH 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQ3F3 GEVI VERMOEGEN IHS 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MP7 COMMERZBANK 18/28 VAR896 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACF5 DZ BANK CLN E.9469 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACH1 DZ BANK CLN E.9471 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACJ7 DZ BANK CLN E.9472 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UE85 DZ BANK IS.A886 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LS3 LB.HESS.THR.CARRARA03M/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1049 RHEINL.PF.SCHATZ.18/20VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA ES0840609012 CAIXABANK 18/UND. FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013323755 AGENCE FSE DEV. 18/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA FR0013323870 ORANGE 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US2027A1JY48 COMMONW.BK AUSTR.18/23FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US416515BD59 HARTFORD F.SVCS GRP 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US912909AN84 US STEEL CORP 18/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1389124774 DEMETER INV. 16/56 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1683960667 BARC 18/21 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1772362684 EIB EUR.INV.BK 18/20 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1785774412 PUR.PR.AS.PPA-S48 18/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1793259265 INTL FIN. CORP. 18/23 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1793271716 LB.HESS.-THR. 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1793287472 YORKSHIRE BLDG 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1793297604 DEXIA CL 18/23 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1793349926 COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26 BD02 BON EUR N