FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LT5 XFRA FI0009010854 LASSILA + TIKANOJA EO-,50 0.920 EUR

RMM XFRA FI0009007066 RAMIRENT OYJ 0.220 EUR

AUC XFRA ES0111845014 ABERTIS INFRA. NOM. EO 3 0.400 EUR

DSN XFRA DK0010274414 DANSKE BK NAM. DK 10 1.343 EUR

A1OS XFRA DE0005110001 ALL FOR ONE STEEB NA O.N. 1.200 EUR

WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.094 EUR

UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.283 EUR

4SU XFRA AU000000SND2 SAUNDERS INTL LTD 0.006 EUR

PGZ XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD 0.032 EUR

XFRA DE000HSH5Z28 HSH NORDBANK MZC 13 16/19 0.000 %

BGD XFRA AU000000ZNT3 ZENITAS HEALTHCARE LTD 0.006 EUR

SJ2A XFRA US2423702032 DEAN FOODS DL-,01 0.073 EUR

WNI XFRA BMG9618E1075 WHITE MTNS INS. GRP DL 1 0.810 EUR

163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.105 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.737 EUR

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.243 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.231 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.138 EUR

12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.146 EUR

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.146 EUR

WRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.146 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.251 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.077 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.211 EUR

BRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.057 EUR