Der Euro hat sich am Freitag nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2313 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,2341 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte eine breitangelegte Dollarstärke den Euro deutlich belastet. Ausschlaggebend waren positive US-Konjunkturdaten. So hatte sich ein Konjunkturbarometer für die Region New York spürbar aufgehellt, während die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt abermals robust ausfielen.

Zum Wochenschluss stehen weitere wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf den Programm, die für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen könnten. Am späten Vormittag haben die Anleger vor allen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone im Blick und am Nachmittag Kennzahlen zur Industrieproduktion in den USA./jkr/jha/

ISIN EU0009652759

