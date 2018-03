Dividende von 12.00 Franken pro Namenaktie beantragt

Wechsel im Verwaltungsrat:

- Rücktritt Adrian Gut

- Antrag zur Neuwahl von

Franz Grüter, Eich

? Markus Hongler, Zürich

Versand der Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlungder Luzerner Kantonalbank AG vom 16. April 2018

Luzern, 16. März 2018 - Der Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) beantragt der Generalversammlung vom 16. April 2018 die Ausschüttung einer Dividende von brutto 12.00 Franken pro Namenaktie. Diese Ausschüttung entspricht einer Ausschüttungsquote (Payout Ratio) von 51.3 %.

Die Einladung zur diesjährigen Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank wird am 16. März 2018 per A-Post an die im Aktienregister der LUKB eingetragenen Aktionäre versandt. An der GV stimmberechtigt sind die am 29. März 2018, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Ab dem 18. April 2018 werden die Aktien der LUKB Ex-Dividende gehandelt. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Generalversammlung wird den Aktionären die Dividende von brutto 12.00 Franken am 20. April 2018 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer ausbezahlt.

Wechsel im Verwaltungsrat

Adrian Gut, Mitglied des LUKB-Verwaltungsrates seit 2010, stellt sich an der Generalversammlung 2018 nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Franz Grüter, Eich, und von Markus Hongler, Zürich, ins Aufsichtsgremium der LUKB. Die übrigen sieben Mitglieder des Verwaltungsrates inkl. Verwaltungsrats-Präsidentin Doris Russi Schurter stellen sich zur Wiederwahl für eine Amtsperiode von einem Jahr. Damit wird der Verwaltungsrat der LUKB neu aus neun Personen bestehen. Die Statuten der LUKB sehen sieben bis neun VR-Mitglieder vor.

Kurzfassung des Geschäftsberichts in die GV-Einladung integriert

Die Aktionärinnen und Aktionäre der LUKB erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung 2018 auch eine Kurzfassung des Jahres- und Vergütungsberichts 2017.

Kontaktperson

Dr. Daniel von Arx, Leiter Kommunikation und Mediensprecher

Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, Postfach, 6002 Luzern

Telefon direkt +41 41 206 30 30, kommunikation@lukb.ch

www.lukb.ch, (www.twitter.com/LuzernerKB: http://www.twitter.com/LuzernerKB)