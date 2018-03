Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet nach dem Passagierplus des vergangenen Jahres für 2018 mit weiteren deutlichen Zuwächsen. Die Zahl der Fluggäste dürfte von zuletzt 64,5 Millionen auf 67 bis 68,5 Millionen steigen, teilte der MDax-Konzern am Freitag in Frankfurt mit. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von 1,0 Milliarden auf 1,08 bis 1,11 Milliarden Euro steigen. Beim Umsatz geht Fraport-Chef Stefan Schulte von einem Anstieg auf bis zu 3,1 Milliarden Euro aus.

Im abgelaufenen Jahr steigerte der Flughafenbetreiber seine Erlöse um 13,5 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn ging hingegen um knapp fünf Prozent auf 1,0 Milliarden zurück, nachdem Fraport ein Jahr zuvor von Sondererlösen wie einer Entschädigung für ein gescheitertes Terminal-Projekt in Manila profitiert hatte. Unter dem Strich sank der Gewinn um zwölf Prozent auf 330 Millionen Euro. Die Dividende soll mit 1,50 Euro unverändert bleiben. Für 2018 stellte der Vorstand allerdings schon jetzt eine Steigerung der Ausschüttung in Aussicht. Für 2017 hatten Analysten im Schnitt mit Ergebnissen und einer Dividende in dieser Höhe gerechnet./stw/jha/

