Schaan - Die Hilti Gruppe konnte 2017 das gute Marktumfeld nutzen und den Umsatz in allen Geschäftsregionen deutlich steigern. Insgesamt wurde das Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von 10,8 Prozent auf CHF 5,1 Mrd. abgeschlossen. In Lokalwährungen lag die Steigerung bei 9,6 Prozent, wie der Liechtensteiner Bauindustrie-Zulieferer am Freitag mitteilte.

Der Investitionskurs der vergangenen Jahre wurde auch 2017 beibehalten. ...

