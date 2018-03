Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2314 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken gab der Euro indes leicht nach und fiel mit 1,1699 ganz knapp unter die Marke von 1,17 CHF. Am Vorabend hatte er noch 1,1712 gekostet. Der Dollar gab ebenfalls nach und kostete 0,9499 nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...