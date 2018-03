FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Freitag zunächst an seine Erholung seit der Wochenmitte anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 12 370 Punkte. Am Tag des sogenannten Hexensabbat können die Kurse aber stark schwanken. Es laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus.

USA: - ANSTIEG - Gute Konjunkturdaten haben den Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder ins Plus gehievt. Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im März überraschend spürbar aufgehellt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet. Der US-Leitindex stieg nach drei Minustagen in Folge um 0,47 Prozent auf 24 873,66 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 hingegen bewegte sich mit minus 0,08 Prozent auf 2747,33 Punkte kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,14 Prozent auf 7030,97 Punkte nach.

ASIEN: - ABGABEN - An den asiatischen Börsen ging es in der Tendenz leicht bergab. Der japanische Index Nikkei 225 gab ab. Beobachter machen dafür die erneuten Personalquerelen im Weißen Haus verantwortlich. Die Börsen in China notieren wenig verändert.

DAX 12.345,56 0,88%

XDAX 12.388,37 1,03%

EuroSTOXX 50 3.414,13 0,68%

Stoxx50 2.996,40 0,32%

DJIA 24.873,66 0,47%

S&P 500 2.747,33 -0,08%

NASDAQ 100 7.030,97 -0,14%

Nikkei 225 21 676,51 -0,6% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,12 0,17%

Bund-Future Settlement 158,14 -0,01%

DEVISEN: - EURO KAUM VERÄNDERT - Der Euro hat sich am Freitag nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2313 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,2341 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2314 0,08%

USD/Yen 105,87 -0,45%

Euro/Yen 130,37 -0,38%

ROHÖL:

Brent (Mai-Lieferung) 65,18 0,17 USD

WTI (April-Lieferung) 61,30 0,16 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0032 2018-03-16/07:39