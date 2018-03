CGI-Technologie von CreativeDrive erweitert die Möglichkeiten mit einer führenden, skalierbaren und kosteneffizienten 3D-, Augmented-Reality- und immersiven Content-Lösung

Im Rahmen eines strukturierten Abschlusses, der potenziell mehr als 100 Millionen US-Dollar wert ist, hat das globale Content-Unternehmen CreativeDrive das 3D-Visualisierungs- und Augmented-Reality-Tech-Startup Decora erworben. Mit einer bahnbrechenden proprietären Plattform, einem einzigartigen digitalen Produktionsprozess und einem globalen Netzwerk aus 3D-Designern bietet Decora kosteneffektive Produktvisualisierung, erweiterte Realität und immersive Erfahrungen in großem Maßstab.

Bei dem im Jahr 2012 in Brasilien gegründeten Decora handelt es sich um ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich 3D-Computergrafik (CGI, Computer Generated Imagery) mit einem Kundenstamm aus populären Einzelhändlern. Das Unternehmen hat die Erstellung von 3D-Produktmodellen/SKUs und hyperrealistischen CGI-Szenen rationalisiert und die skalierbarste Lösung geschaffen, die Vermarktern bisher zur Verfügung gestanden hat. Decora bietet seinen Kunden Produktbilder, visuelle Szenen, 360-Grad-Videos und Augmented-Reality-fähige Dateien, die Inhalte für Kundeninteraktionen von heute und morgen zukunftssicher gestalten. Technologie, Größenordnung, Qualität und Kosteneffizienz zeichnen Decora in diesem Bereich aus. Im Jahr 2017 steigerte Decora das Volumen seiner Wirtschaftsgüterproduktion um über 1.000 %. Im März 2018 lieferte Decora über 15.000 Bilder und mehr als 7.000 Szenen pro Monat über eine Mischung aus Vollzeit-Fachpersonal und einer wachsenden Community von 3D-Designern.

Decoras Gründer, Gustavo Do Valle, der weiterhin als CEO tätig ist, kommentierte: "CreativeDrive ist der ideale strategische Partner für Decora. Es arbeitet branchenübergreifend mit führenden Marken und Unternehmen zusammen, steht für hohe Qualität, Effizienz und Kundenservice und verfügt über eine globale Reichweite. Gemeinsam werden wir inspirierende Inhalte für unsere Kunden schaffen und gleichzeitig die Effizienz des Content-Erstellungsprozesses steigern."

Laut Myles Peacock, dem CEO von CreativeDrive wird die Integration von Decoras Kompetenzen in das bisherige Serviceangebot von CreativeDrive aktuellen und zukünftigen Kunden zugutekommen. Peacock sagte: "Als Unternehmen haben wir uns stark auf Technologie konzentriert, um sicherzustellen, dass wir die steigenden und sich entwickelnden Content-Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können. Die Plattform von Decora spricht kombiniert mit unseren Animier-, Digital- und Fotoangeboten die Bedürfnisse unserer Kunden an: Umsatzwachstum steigern und Qualität, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz erreichen."

CreativeDrive erstellt mit Unterstützung des etablierten Innenarchitekten-Teams von Decora wunderschön gestaltete Szenen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Diese Szenen können dann dynamisch und effizient bearbeitet werden, sodass Kunden die Bilder ergänzen, entfernen und ändern können, um auf sich ständig weiterentwickelnde Verbrauchertrends und Marketingprioritäten einzugehen. Dank der proprietären Scene-Building-Technologie von Decora kann CreativeDrive diese Dienste wesentlich schneller und kosteneffizienter als herkömmliche Content-Erstellungstechniken anbieten.

Auf Konsumentenebene können 3D-Elemente, die CreativeDrive erstellt, in 360-Grad-Produktaufnahmen gerendert werden, die als interaktive Produktdrehanzeige in die Website eines Kunden integriert werden, sodass Kunden vor dem Kauf ein vollständiges Bild eines Produkts sehen können. Bilder können auch in das Augmented-Reality-Programm eines Kunden integriert werden, sodass Verbraucher Produkte vor dem Kauf digital in ihr Zuhause bringen können.

Das Unternehmen wird vorerst weiterhin unter der Marke Decora tätig sein, die Lösung wird jedoch ein Produkt von CreativeDrive werden.

Über CreativeDrive

CreativeDrive ist ein globales, unabhängiges Kreativ- und Content-Creation-Unternehmen, das eines der größten Studionetzwerke mit einem zusammenhängenden Team von engagierten Kreativdirektoren, Fotografen, Künstlern, Motion-Graphic-Designern, Ingenieuren und Fachleuten bietet. CreativeDrive kombiniert Technologie und Talent, um Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, während die proprietäre Plattform und die integrierte End-to-End-Technologie Transparenz und Effizienz garantieren. Das CreativeDrive-Netzwerk umfasst über 150 Studios in den USA, Lateinamerika, Asien und Europa.www.creativedrive.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

