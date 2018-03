Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Linde und Praxair müssen sich weiter mit dem Abschluss ihrer geplanten Fusion gedulden. Die Europäische Kommission unterbrach nun die laufende Frist für die fusionskontrollrechtliche Prüfung des Zusammenschlusses rückwirkend zum 24. Februar. Die Unterbrechung dauere, bis die von der Europäischen Kommission abgefragten Informationen vorliegen. Linde betonte, solche Entscheidungen seien in komplexen Verfahren dieser Art nicht unüblich. Linde rechnet damit, dass die Unterbrechung in der nächsten Woche aufgehoben und die Frist dann weiter laufen wird. Die Fusionspartner arbeiten weiter daran, den Zusammenschluss wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu vollziehen. Beobachter glauben schon länger, dass besonders die Behörden in Europa und den USA die Fusion kritisch sehen dürften.

TAGESTHEMA II

Die Europäische Kommission glaubt offenbar nicht mehr an ein Einlenken von US-Präsidenten Donald Trump im Handelskonflikt. Sie rechnet sich zudem kaum Chancen mit einer Klage vor der Welthandelsorganisation (WTO) aus. Das geht aus einem internen Papier des EU-Ministerrats hervor, das der Frankfurter Allgemeine Zeitung vorliegt. Die Kommission habe die Mitgliedstaaten vor "überzogenem Optimismus" gewarnt, eine Ausnahme von den Trumpschen Zöllen auf Stahl und Aluminium zu erwirken, heißt es darin. Die EU müsse sich auf das Schlimmste einstellen. Dennoch will die Kommission die Gespräche mit den Vereinigten Staaten fortsetzen. Der Streit habe das Potential, das gesamte multilaterale System auszuhebeln, warnt die Kommission.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG* PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Ergebnis nach Steuern/Dritten 116 +12% 4 103 Ergebnis je Aktie 2,77 +13% 4 2,46 Dividende je Aktie 0,85 +13% 4 0,75

Weitere Termine:

09:20 DE/Siemens Healthineers AG, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK

10:00 DE/Dic Asset AG, HV

11:00 DE/Salzgitter AG, BI-PK

17:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresfinanzbericht

Im Laufe des Tages:

DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2017

DIVIDENDENABSCHLAG

All FOR ONE STEEB 1,20

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Verbraucherpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/+1,0% gg Vj -US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: -3,8% gg Vm zuvor: +9,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -5,7% gg Vm zuvor: +7,4% gg Vm 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,7% zuvor: 77,5% 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 zuvor: 99,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.756,00 0,01 Nikkei-225 21.676,51 -0,58 Schanghai-Composite 3.281,89 -0,28 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.345,56 0,88 DAX-Future 12.373,00 0,92 XDAX 12.373,87 0,91 MDAX 25.823,49 0,55 TecDAX 2.697,51 0,69 EuroStoxx50 3.414,13 0,68 Stoxx50 2.996,40 0,32 Dow-Jones 24.873,66 0,47 S&P-500-Index 2.747,33 -0,08 Nasdaq-Comp. 7.481,74 -0,20 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,15% +30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Wochenschluss in der Eröffnung zunächst kaum verändert erwartet. Die Vorgaben drängen keine Richtung auf und der Euro handelt tendenziell etwas leichter. Am Morgen steht der Börsengang von Siemens Healthineers im Fokus, wenn die Aktie das erste Mal offiziell gehandelt wird. Marktbeobachtern sehen gute Chancen, dass es am ersten Handelstag zu Zeichnungsgewinnen kommt. Am Mittag dürfte dann der Terminmarkt das Zepter übernehmen, wenn die Optionen auf die Indizes sowie die Futures auf die Indizes verfallen. Am sogenannten Hexensabbat ist mit einer steigenden Volatilität in den Indizes am Mittag zu rechnen. Ein Blick auf die Positionierung am Terminmarkt zeigt für den März-Verfall, dass die nächsten größeren Positionen der DAX-Optionen bei den Basispreisen bei 12.000 und 12.500 Punkten liegen.

Rückblick: Fester - Nach günstigen US-Daten sind die Börsen mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Sie profitierten dabei auch davon, dass der Dollar zum Euro nach den Daten aufwertete. Daneben war der Markt vom anstehenden großen Verfall am Freitag geprägt. Die Aktien des Luftfahrt- bzw. Automobilzulieferes GKN verloren in London 1,7 Prozent. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass sich Airbus gegen eine Veräußerung von GKN an einen Käufer mit kurzfristigen finanziellen Absichten ausgesprochen hatte. Diese Aussage richte sich offenbar klar gegen das feindliche Übernahmegebot durch Melrose Industries für GKN. Telekom Italia gewannen 2,8 Prozent. Der aktivistische Investor Elliott strebt massive Veränderungen im Aufsichtsrat von Telecom Italia an und legt sich dabei mit Hauptaktionär Vivendi an. Elliott drängt unter anderem auf einen Austausch von Chairman Arnaud de Puyfontaine, der zugleich CEO von Vivendi ist.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gut kam an der Börse an, dass Munich Re (+2,8 Prozent) nach dem katastrophenreichen Jahr 2017 wieder in höhere Gewinnregionen zurückkehren will. Zudem verlängert der Rückversicherer sein Aktienrückkaufprogramm. Bayer verloren gegen den Trend 0,8 Prozent. Laut Bloomberg sollen die US-Wettbewerbsbehörden der Fusion mit Monsanto kritisch gegenüber stehen. Die vorgeschlagenen Verkäufe von Vermögenswerten reichen den Behörden angeblich nicht aus. Lufthansa (+2,5 Prozent) hat im vergangenen Jahr wie erwartet einen Rekordgewinn eingefahren und will ihre Aktionäre mit einer um 60 Prozent höheren Dividende beglücken. VW legten um 2,7 Prozent zu - Händler verwiesen auf den anstehenden Verfall. K+S (+2,3 Prozent) legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Bei Lanxess (-4,4 Prozent) lagen Umsatz und EBITDA zwar eher am oberen Rand der Erwartungen. "Der Ausblick ist aber wenig konkret", sagte ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem eher ruhigen Geschäft tendierten einem Händler zufolge Linde unverändert, nachdem sich neue Hürden bei der Fusion mit Praxair aufzubauen scheinen. Software AG legten mit der erhöhten Dividende um 0,5 Prozent zu. Die Healthineers-Aktie wurde mit 30,50 zu 32 Euro gehandelt und damit deutlich über dem IPO-Preis, den die Mutter Siemens bei 28 Euro fixiert hatte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Wie an den Vortagen schmolzen an der Wall Street die frühen Gewinne im Verlauf teilweise ab. Der Dow-Jones-Index war aber so weit vorgeprescht, dass er bis Handelsschlus noch ein kleines Plus halten konnte - gezogen von einigen Schwergewichten. Zunächst hatte eine starke Konjunktur Anleger zu noch kräftigeren Käufen ermutigt. Eine ganze Reihe von Daten war durchweg positiv ausgefallen. Aber die Börsianer konnten die geläufigen Sorgen um einen drohenden Handelskrieg und ein höheres Zinsniveau nicht ganz ausblenden. Einige Teilnehmer machten als Grund für das Einsetzen von Verkäufen am späten Vormittag die Zuspitzung in der Russland-Affäre verantwortlich. Sonderermittler Robert Mueller hatte die Übergabe von Dokumenten aus dem Wirtschaftsimperium von US-Präsident Donald Trump angefordert. Trumps Protektionismus hatte in den vergangenen Tagen unter anderem die Boeing-Aktie stark belastet. Sie steuert auf ihren größten Wochenverlust seit über zwei Jahren hin. Im Tagesverlauf schloss sie 0,1 Prozent im Minus. Sears verloren 6,6 Prozent. Die Geschäftszahlen des Kaufhausbetreibers waren zunächst noch positiv aufgenommen worden. Besser kamen die Geschäftszahlen von Dollar General an, die Aktie verteuerte sich um 4,8 Prozent. Für Monsanto ging es 4,8 Prozent abwärts. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass die US-Wettbewerbsbehörden der Fusion mit Bayer kritisch gegenüber stehen.

Die Notierungen am Anleihemarkt gaben nach den Gewinnen des Vortages leicht nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2,82 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2310 +0,0% 1,2307 1,2323 EUR/JPY 130,43 -0,3% 130,81 130,71 EUR/CHF 1,1701 -0,1% 1,1710 1,1703 GBP/EUR 1,1318 -0,0% 1,1326 1,1318 USD/JPY 105,95 -0,3% 106,29 106,07 GBP/USD 1,3931 -0,0% 1,3938 1,3947 Bitcoin BTC/USD 8.242,65 -1,3% 8.353,34 8.118,80

