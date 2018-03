DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will einem Bericht zufolge seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Die Zeitung "Washington Post" berichtet, Trump führe Gespräche über einen Ersatz für McMaster, wolle sich aber noch Zeit lassen, um dessen Demütigung zu vermeiden. Zudem wolle er gleichzeitig einen Nachfolger benennen können. Zudem hat US-Sonderermittler Robert Mueller von der Trump Organization, dem von US-Präsident Trump gegründeten Mischkonzern, laut einem Zeitungsbericht sämtliche Dokumente über mögliche Geschäftsbeziehungen zu Russland angefordert. Bei dieser Aufforderung handelt es sich um eine sogenannte Subpoena, also eine Anordnung von rechtlich bindendem Charakter, wie die "New York Times" berichtete.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: -3,8% gg Vm zuvor: +9,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -5,7% gg Vm zuvor: +7,4% gg Vm 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,7% zuvor: 77,5% 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 zuvor: 99,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.756,00 +0,01% Nikkei-225 21.676,51 -0,58% Hang-Seng-Index 31.491,49 -0,16% Kospi 2,493,97 +0,00% Shanghai-Composite 3.283,12 -0,24% S&P/ASX 200 5.949,40 +0,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Asien zum Wochenausklang. Die geopolitischen Ereignisse haben die Märkte weiter fest im Griff. Neben den protektionistischen Entscheidungen der US-Regierung spitzt sich auch die Lage mit Russland zu. Nachdem Großbritannien Sanktionen wegen der Vergiftung eines früheren russischen Doppelagenten verhängt hat, kündigte auch Washington solche Schritte an. Hintergrund ist die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016. Dazu kommen die eher schwachen Vorgaben von der Wall Street, wo nur der Dow-Jones-Index den Handel mit einem leichten Plus beendete. Zudem dreht sich das Personalkarussell in Washington weiter. Nun will Trump einem Bericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Erst am Dienstag hatte Trump US-Außenminister Rex Tillerson entlassen. Am deutlichsten fällt das Minus in Tokio aus. Zur Eröffnung hatte der Index noch leicht im Plus gelegen, war dann aber recht schnell in negatives Terrain gerutscht. "Andere Dinge als die Sorgen vor einem Handelskrieg und der Blick auf die US-Notenbank rufen derzeit nur sehr geringes Interesse bei den Investoren hervor", sagt Markt-Stratege Jingyi Pan von der IG Group. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche gilt als ausgemachte Sache. Im Fokus dürften daher Hinweise stehen, ob die Fed das Zinstempo in diesem Jahr erhöhen wird. Unter den Einzelwerten legen die Aktien von Singapore Airlines um 0,9 Prozent zu. Die Airline hat die Auslastung ihrer Maschinen im Februar deutlich verbessert.

US-NACHBÖRSE

Ein kräftiges Plus verzeichnete die Aktie von Adobe Systems am Donnerstag im nachbörslichen Handel. Der US-Softwarekonzern hat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. im ersten Geschäftsquartal hat Adobe einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,55 Dollar erzielt, während Analysten im Konsens lediglich mit 1,44 Dollar gerechnet hatten. Das Nettoergebnis betrug 583,1 Millionen Dollar nach 398,5 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg um knapp 24 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar von zuvor 1,68 Milliarden Dollar. Hier lag die Analystenprognose bei 2,05 Milliarden Dollar. Die Aktie rückte auf nasdaq.com um 3,8 Prozent auf 227,20 Dollar vor. Die Papiere von Eastman Kodak schossen nach der Bekanntgabe der Zahlen für das vierte Quartal um 8,1 Prozent auf 5,35 Dollar nach oben. Für die Aktie von Nike ging es nach der Schlussglocke um 0,3 Prozent auf 66,59 Dollar nach oben. Der Sportartikel-Hersteller gab den Rücktritt von Brand President Trevor Edwards bekannt. Edwards, der auch als möglicher Nachfolger von CEO Mark Parker gehandelt wurde, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt und wird sich im August aus dem Unternehmen zurückziehen, teilte Nike mit. In einem internen Memo an die Mitarbeiter erklärte Parker, es habe Beschwerden über das Verhalten von Edwards gegeben. Er nannte allerdings nicht die Art der Beschwerden. Ein Nike-Sprecher sagte, dass es keine Anschuldigungen gegen Edwards gab und lehnte es ab, Details zu nennen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.873,66 0,47 115,54 0,62 S&P-500 2.747,33 -0,08 -2,15 2,76 Nasdaq-Comp. 7.481,74 -0,20 -15,07 8,38 Nasdaq-100 7.030,97 -0,14 -10,01 9,92 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 812 Mio 828 Mio Gewinner 1.078 1.248 Verlierer 1.844 1.701 Unverändert 142 121

Ein gemischtes Bild hat die Wall Street abgegeben. Wie an den Vortagen schmolzen die frühen Gewinne im Verlauf teilweise ab. Der Dow-Jones-Index war aber so weit vorgeprescht, dass er bis Handelsschlus noch ein markantes Plus halten konnte, gezogen von einigen Schwergewichten. Zunächst hatte eine starke Konjunktur die Anleger zu noch kräftigeren Käufen ermutigt. Eine ganze Reihe von Daten war durchweg positiv ausgefallen. Aber die Börsianer konnten die geläufigen Sorgen um einen drohenden Handelskrieg und ein höheres Zinsniveau nicht ganz ausblenden. Einige Teilnehmer machten als Grund für das Einsetzen von Verkäufen am späten Vormittag die Zuspitzung in der Russland-Affäre verantwortlich. Sonderermittler Robert Mueller hat die Übergabe von Dokumenten aus dem Wirtschaftsimperium von US-Präsident Donald Trump angefordert. Trumps Protektionismus hatte in den vergangenen Tagen unter anderem die Boeing-Aktie stark belastet. Sie steuert auf ihren größten Wochenverlust seit über zwei Jahren hin. Nach einem wechselhaften Im Tagesverlauf schloss sie 0,1 Prozent im Minus. Die Aktie von Sears knickte nach unten ab und verlor 6,6 Prozent. Die Geschäftszahlen des Kaufhausbetreibers waren zunächst noch positiv aufgenommen worden. Besser kamen die Zahlen von Dollar General an, die Aktie verteuerte sich um 4,8 Prozent. Für Monsanto ging es 4,8 Prozent abwärts. Im Handel wurde auf einen Medienbericht verwiesen, laut dem die US-Wettbewerbsbehörden der Fusion mit Bayer kritisch gegenüber stehen sollen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 2,1 2,26 108,0 5 Jahre 2,61 0,2 2,61 68,7 7 Jahre 2,75 0,5 2,75 50,7 10 Jahre 2,82 0,6 2,82 37,8 30 Jahre 3,05 -0,3 3,06 -1,2

Die Notierungen am Anleihemarkt gaben nach den Gewinnen am Vortag leicht nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2,82 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.41 Uhr % YTD EUR/USD 1,2317 +0,1% 1,2307 1,2367 +2,5% EUR/JPY 130,48 -0,2% 130,81 131,21 -3,5% EUR/GBP 0,8835 +0,1% 0,8830 0,8848 -0,6% GBP/USD 1,3941 +0,0% 1,3938 1,3976 +3,1% USD/JPY 105,93 -0,3% 106,29 106,06 -5,9% USD/KRW 1066,49 -0,3% 1069,78 1063,90 -0,1% USD/CNY 6,3247 +0,0% 6,3221 6,3206 -2,8% USD/CNH 6,3195 -0,2% 6,3292 6,3155 -3,0% USD/HKD 7,8430 +0,0% 7,8416 7,8420 +0,4% AUD/USD 0,7801 +0,1% 0,7792 0,7868 -0,2% NZD/USD 0,7256 -0,2% 0,7273 0,7319 +2,2% Bitcoin BTC/USD 8.246,44 -1,3% 8.353,34 7.913,81 -31,24

Der Dollar legte im Anschluss an die Konjunkturdaten stetig zu. Für einen Euro wurden nur noch etwa 1,23 Dollar gezahlt. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,2384 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,28 61,19 +0,1% 0,09 +1,5% Brent/ICE 65,18 65,12 +0,1% 0,06 -1,0%

Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen unter der Angst vor einer Angebotsschwemme gelitten haben, gab es nun Hinweise darauf, dass es doch genügend Abnehmer für das große Ölangebot geben könnte. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass die Nachfrage nach Öl in diesem Jahr um 1,5 Millionen Barrel pro Tag zunehmen werde. Der tägliche Bedarf dürfte damit auf 99,3 Millionen Barrel steigen. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg zum Setlement um 0,4 Prozent auf 61,19 Dollar. Brentöl verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 65,19 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,06 1.316,31 +0,1% +1,75 +1,2% Silber (Spot) 16,45 16,40 +0,3% +0,05 -2,9% Platin (Spot) 958,00 954,75 +0,3% +3,25 +3,1%

Der Goldpreis gab deutlich nach, nachdem der Dollar aufgewertet hatte. Zudem zogen die Anleger steigende Zinsen ins Kalkül, zumal die Konjunkturdaten des Tages stark ausfielen. Dagegen trat die politische Unsicherheit, die eigentlich stützen sollte, in den Hintergrund. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 1.317 Dollar. Im asiatischen Handel kommt es zu einer leichten Erholung.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

EUROZONENREFORM

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra hat vor einem überstürzten Vorgehen bei der Weiterentwicklung der Währungsunion gewarnt. "Geschwindigkeit ist nur die zweite Priorität", sagte Hoekstra dem Handelsblatt. Es wäre zwar "großartig", wenn die Euro-Staaten bis Juni eine Einigung hinbekommen würden. "Aber es ist sehr viel wichtiger, dass wir das Richtige tun - und nicht, dass wir etwas schnell tun", betonte Hoekstra.

SPOTIFY

Der Musik-Streamingdienst Spotify plant seinen Börsengang für den 3. April. Eine Woche vorher, am 26. März, will das schwedische Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen und einen Ausblick geben.

ADOBE

Der US-Softwarekonzern Adobe Systems hat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen.

