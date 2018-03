Seit Jahresanfang gab es bereits 28 Rückrufaktionen von gefährlichen und unhygienischen Lebensmitteln. Geht es in diesem Tempo weiter, steuert die Lebensmittelbranche 2018 auf einen neuen Rekord zu.

Plastikteile in der Salami, Datteln mit Hepatitis-A-Erregern und aufplatzgefährdete Kindersekt-Flaschen - seit Anfang des Jahres hat das staatliche Internetportal lebensmittelwarnung.de bereits 28 Mal vor gefährlichen und unhygienischen Lebensmitteln gewarnt und über entsprechende Rückrufaktionen informiert. Im Vorjahr listete die von Bund und Ländern betriebene Seite zu diesem Zeitpunkt nur acht Warnhinweise auf. Geht es in diesem Tempo weiter, steuert die Lebensmittelbranche 2018 auf einen neuen Rückrufrekord zu. Nicht nur die Zahl der Meldungen überrascht, sondern auch ihre Inhalte. So zog Iglo im Januar eine Charge Rahmspinat aus dem Verkehr, nachdem darin "kleine schwarze Plastikteile von ca. 8 mm Länge" gefunden worden waren. Zuvor hatte die Drogeriekette Rossmann Milchnahrung des französischen Molkereikonzerns Lactalis wegen Salmonellengefahr zurückgerufen. Wettbewerber dm fand in Babygläschen Rückstände eines chlorhaltigen Reinigungsmittels. Bei Ikea kontaminierten Mäuse die Produktion von Schaumkonfekt. Aldi Nord rief Spargel zurück - wegen vereinzelter Glassplitter, Lidl einen Fertigblätterteig mit "Metallfremdkörpern" und Kaufland Delikatess-Bockwürste, weil nicht ausgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...