Direkt am ersten Arbeitstag von Horst Seehofer geht eine geplante Abschiebung in Donauwörth daneben. Heiko Maas fliegt bereits hyperaktiv in der Welt herum und lässt die Welt staunen, wer bei uns alles Minister werden kann. Peter Altmaier verleiht dem Wirtschaftsministerium Gewicht (hat das Handelsblatt geschrieben, nicht wir!). England zofft sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...