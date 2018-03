Die Gemeinschaftswährung kann noch vor der europäischen Eröffnungsglocke einen Wert zulegen und so steigt der EUR/USD über 1,2300, wo das Tageshoch gebildet werden konnte. EUR/USD Fokus auf US Daten, Politik Das Paar versuchte am unteren Ende seiner Wochenrange eine Stabilisierung, nach dem es am Donnerstag zu einem starken Pullback gekommen war, da ...

