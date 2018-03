Von Sara Germano

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelkonzern Nike baut nach Beschwerden über unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz sein Topmanagement um. Markenchef Trevor Edwards, der als potenzieller Nachfolger von CEO Mark Parker galt, trat mit sofortiger Wirkung zurück. Aus dem Unternehmen scheidet er allerdings erst im August aus. Parker bleibt nun über das Jahr 2020 hinaus an der Konzernspitze.

In einem internen Memo an die Mitarbeiter, in dem der Rücktritt bekanntgegeben wurde, schrieb Parker, das Unternehmen habe in den vergangenen Wochen Berichte über "Verhaltensweisen innerhalb unsere Organisation erhalten, die nicht unsere Kernwerte von Inklusivität, Respekt und Empowerment widerspiegeln".

"Wir haben von starken und mutigen Mitarbeitern gehört", schrieb er in dem Memo, in das das Wall Street Journal Einblick hatte.

Parker äußerte sich nicht dazu, welcher Art die Beschwerden waren oder ob es dabei um Edwards oder andere Führungskräfte ging. Ein Nike-Sprecher sagte, es lägen keine Anschuldigungen gegen Edwards vor, wollte sich aber nicht näher äußern. Edwards selbst war nicht umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen.

Laut Parker führt die Nike Inc nun eine Überprüfung der Personalsysteme und -praktiken des Unternehmens für die Erhebung interner Beschwerden durch. "Das war eine sehr schwierige Zeit", schrieb er. Im Rahmen der Umbesetzung des Managements werde er Nike über das Jahr 2020 hinaus als Chairman und CEO führen. Er strukturiere die Führungsspitze neu, um "einen stärkeren Fokus auf unsere Kultur zu ermöglichen".

Wie viele andere Topmanager bei Nike waren sowohl Parker als auch Edwards jahrzehntelang für den Konzern in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon tätig. Parker kam 1979 als Schuhdesigner zu Nike und ist seit 2006 CEO.

Edwards kam 1992 als Regionalmarketing-Manager zu Nike und arbeitete sich nach oben. Ihm wird zugeschrieben, dass er sich für Nikes Vorstoß in das Fitness-Tracking eingesetzt hat. Seit 2013 ist er Präsident der Marke Nike und galt weithin als der Nachfolger des CEO. Edwards, der in London geboren wurde und in Jamaika aufgewachsen ist, arbeitete zuvor bei Colgate-Palmolive.

Am Donnerstag berief Parker einen anderen langgedienten Manager, Elliott Hill, auf den neu geschaffenen Posten eines Präsidenten für Verbraucher und den Markt, der einige von Edwards' Aufgaben übernehmen wird. Hill kam 1988 als Regionalverkäufer zum Konzern und war zuletzt als Präsidient verantwortlich für Regionen und den integrierten Marktplatz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2018 02:58 ET (06:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.