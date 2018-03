Durch eine Autopanne ist Herr K. mitten in der Wildnis gestrandet. Ohne Handyempfang wächst nun der Zweifel in rauer Natur überleben zu können.

Wie überlebt eine mittlere Führungskraft aus einem westlichen Industrieland die Widrigkeiten totaler Wildnis? Herr K. und sein Kollege Koslowski stehen in oberbayerischer Einöde an der Kreuzung zweier verwaister Feldwege. Ihr Mietwagen ist tot, und die Handys haben keinen Empfang. Wo sie sind, wissen die beiden nur auf etwa 50 Kilometer genau - gemäß ihrem inneren Kompass, der so vertrauenswürdig ist wie ein Laubsäge-MRT.

Die Vertriebstagung wird ohne die beiden anfangen müssen. "Die Frage ist", sagt Koslowski, "wie lange uns der Firnis gesellschaftlicher Moralvorstellungen vom Kannibalismus abhält." Er meint es nur so halb witzig. Herr K. steht vor dem Auto und antwortet "Koslowski, wir sind in Oberbayern, nicht im Amazonas-Dschungel oder Anden-Hochland."

"Kennen Sie den Film nicht, wo ein Flugzeug in den Bergen abstürzt, und nach und nach fangen die Überlebenden an ... war nach 'ner wahren Begebenheit." "Koslowski!", ruft Herr K. "Sie werden mich nicht essen! Keine Chance."

Er steht vor dem Auto und hält sein Smartphone in die kühle Voralpenluft. Nichts. Er geht hinters Auto. Nichts. Er hält es über sich und hat plötzlich einen Strich ...

