Rechtzeitig zur Baselworld, der Top-Messe der Haute Horlogerie, macht Marken-Star Jean-Claude Biver auf Optimismus für die Uhrenindustrie.

Nächste Woche trifft sich wieder die Crème de la Crème der Uhren-Marken in Basel zur weltgrößten Uhren- und Schmuckmesse. Doch noch immer ist die Krise nicht ausgestanden. Das eingebrochene China-Geschäft, Überkapazitäten und die weltweiten politischen Unsicherheiten drohen der feinen Branche die Stimmung zu verderben. Erneut werden etliche Aussteller der Baselworld fernbleiben.

Da tut es dann schon wieder gut, wenn einer der wichtigsten Akteure der feinsten Schweizer Industrie auf Optimismus macht: "Die Uhrenindustrie wird dieses Jahr zwischen fünf und sieben Prozent wachsen", prophezeit Jean-Claude Biver, Chef der Uhrensparte im französischen Luxuskonzern LVMH und damit verantwortlich für die Marken Hublot, TAG Heuer und Zenith. "Der Aufschwung hat gerade erst begonnen."

Im Gespräch mit dem am Freitag erscheinenden Handelsblatt Magazin macht der 68-Jährige seinen Kollegen Mut: "Luxus, also das Geschäft mit teils irrationalen, weil sehr emotionalen Gütern, hängt sehr stark von der Einkaufslaune unserer Kunden ab. Die wiederum ist natürlich an die wirtschaftliche Entwicklung ihrer eigenen Heimatländer, ...

