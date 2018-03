12 % mehr Aufträge und fast 9 % mehr Umsatz - die deutschen Anbieter von Ausrüstung zur Automatisierung von Prozessen hatten zum Jahresende allen Grund zum Feiern. Die Produktion kletterte um fast 6 %, und auch die Preise konnten zuletzt - im Vergleich zu anderen Komponenten zur Ausrüstung von Anlagen - deutlich erhöht werden. Ergebniszahlen kommuniziert der Zentralverband der Elektroindustrie, ZVEI, naturgemäß keine, doch diese dürften sich in den demnächst vorzustellenden Bilanzen der Hersteller sehr positiv niederschlagen. "Die deutsche Prozessautomation hat 2017 enorm Fahrt aufgenommen", freut sich Nikolaus Krüger, Vorsitzender des Fachbereichs Messtechnik und Prozessautomatisierung im ZVEI-Fachverband Automation, der die Zahlen im März auf dem Achema-Fachpressetag in Frankfurt vorstellte. "Unsere Prognose für das vergangene Jahr hat sich erfüllt: Der Branchenumsatz ist um 8,8 % gestiegen", so Krüger. Ein interessantes Schlaglicht auf die Preisentwicklung offenbart dabei der Vergleich der Zahlen für Produktion, Export und Import: Während 5,7 % mehr Automatisierungstechnik produziert wurde, gingen die Exporte um 3,0 % und die Importe um 7,6 % zurück. "Das spricht dafür, dass ein ...

