FRANKFURT (Dow Jones)--Der Start des Eurex-Handels verzögert sich am Freitag. Die Börse spricht von einem technischen Problem. Wann das Problem behoben ist, lasse sich noch nicht sagen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", so ein Börsensprecher. Am Freitag ist großer Hexensabbat mit dem Verfall von Optionen und Futures.

March 16, 2018 03:29 ET (07:29 GMT)

