Frankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete am Donnerstag mit einem positiven Unterton in den Handel und konnte diesen auch über die Schlussglocke retten, so die Analysten der Helaba. Unter dem Strich seien jedoch kaum neue, positive Impulse auszumachen gewesen, wenngleich die US-Daten unterstützt hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...