Hatte am gestrigen Donnerstag eine breit angelegte Dollarstärke den Euro noch deutlich belastet, zeigt sich die Gemeinschaftswährung nun wieder stabil.

Der Euro hat sich am Freitag nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2313 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) ...

