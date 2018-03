Üblicherweise schwanken die Kurse zum sogenannten Hexensabbat stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Zum großen Verfall an den Terminmärkten dürfte der Dax laut Banken und Brokerhäusern am Freitag leicht höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent im Plus bei 12.345,56 Punkten geschlossen.

Neben dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China treibt Anleger die anhaltende Personalrochade im Weißen Haus um. US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...