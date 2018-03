Peter Praet fordert die Euro-Wächter auf, den Finanzmärkten Anhaltspunkte zu geben, was nach September geldpolitisch geschehen wird - denn da endet das Anleihen-Kaufprogramm.

Die EZB wird aus Sicht ihres Chefvolkswirts Peter Praet mit einem Ende ihrer billionenschweren Anleihenkäufe viel genauer über die künftige Zinsentwicklung informieren müssen. Aktuell stellt die Euro-Notenbank erste Zinserhöhungen erst weit nach Ende der Käufe in Aussicht. Die Finanzmärkte würden dies derzeit weitgehend als "bis zum nächsten Frühling" deuten, sagte Praet in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber irgendwann wird dieser "weit nach"-Hinweis nicht mehr ausreichen, um der Öffentlichkeit genügend Informationen über den wahrscheinlichsten Ausblick für unsere Politik zu geben."

Denn sobald das Anleihen-Kaufprogramm stoppt, verschwindet Praet zufolge dessen Signalaspekt. "Und man muss daher viel präziser sein hinsichtlich des künftigen Pfads der kurzfristigen Zinsen." Die EZB müsse dann ihren geldpolitischen Zinsausblick neu kalibrieren. "Wir werden graduell oder gemessenen Schritts, wie Mario Draghi sagte, vorgehen." Und wie der Chefökonom ergänzte: In ...

